صدمة في أمريكا.. أسعار البنزين تقفز لأعلى مستوى منذ 22 شهرا

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 3 سنتات إضافية للجالون، وفقا لأحدث قراءة صادرة عن جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، ليصل متوسط ​​السعر إلى 3.63 دولارا للجالون.

وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إنه بهذا الارتفاع وصلت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها منذ 22 شهرًا.

ارتفع متوسط ​​سعر البنزين 65 سنتا منذ بدء القتال في إيران قبل أسبوعين، وبلغت الزيادة 69 سنتًا، أي 23.5% خلال الشهر الماضي.

يُعدّ هذا الارتفاع في أسعار البنزين رد فعل على الحرب في إيران والإغلاق شبه التام لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي قبالة الساحل الجنوبي لإيران، يمر عبره عادةً 20% من نفط العالم، فضلًا عن الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران على منشآت نفطية لجيرانها الغنيين بالنفط، مثل الإمارات وقطر والكويت والسعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم.

وأعلنت عشرات الدول في وقت سابق من هذا الأسبوع عن أكبر عمليات إطلاق للنفط من احتياطياتها المختلفة ويشير استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى ضآلة الكمية المتاحة من هذه الإطلاقات مقارنةً بما فُقد خلال القتال.