قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا

المستشار الألماني
المستشار الألماني
القسم الخارجي

أكد المستشار الألماني أن الحرب الدائرة مع إيران تلقي بظلالها الثقيلة على أوروبا، مشددًا على أن تداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية كبيرة، داعيًا إلى إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

وقال المستشار الألماني إن استمرار المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط ينعكس بشكل مباشر على القارة الأوروبية، سواء من خلال اضطراب أسواق الطاقة أو تهديد طرق التجارة العالمية، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.

هجمات إيرانية واسعة

وجاءت تصريحات المستشار الألماني في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني فجر الجمعة تنفيذ سلسلة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل ومواقع في المنطقة، ضمن عملية أطلق عليها اسم “الوعد الصادق 4”.

وبحسب التلفزيون الإيراني، فقد تم إطلاق ثلاث موجات صاروخية خلال ساعة واحدة، استهدفت مدنًا إسرائيلية بينها تل أبيب وإيلات والقدس الغربية وشمال إسرائيل، إلى جانب قواعد أمريكية في المنامة بالبحرين وأربيل في العراق وقاعدة موفق السلطي في الأردن، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بإصابة عشرات الأشخاص بعد سقوط صاروخ في بلدة الزرازير شمال إسرائيل في منطقة الجليل، ما تسبب في أضرار كبيرة لحوالي 80 منزلًا.

تصعيد في لبنان

وفي لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة غارات استهدفت شقتين سكنيتين؛ الأولى في برج حمود في المتن الشمالي، والثانية في برالياس في البقاع شرق البلاد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع ومصالح اقتصادية تابعة لـحزب الله في بيروت، بما في ذلك منشآت مرتبطة بجمعية القرض الحسن، إضافة إلى نحو 10 مخازن أسلحة في البقاع ومناطق في جنوب لبنان، بعضها يقع بين نهري الليطاني والزهراني.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن ما جرى بعد تدمير جسر الليطاني “ليس سوى البداية”، محذرًا من أن لبنان سيدفع ثمن استخدام بنيته التحتية من قبل حزب الله، مضيفًا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تنفيذ ما وصفه بـ“الالتزام الأساسي بنزع سلاح حزب الله”.

توترات أمنية متصاعدة

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة وبلدات في الجليل الأعلى شمال إسرائيل بعد رصد طائرة مسيّرة يشتبه في تسللها إلى الأجواء الإسرائيلية.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار قرب ساحة فردوسي الحيوية وسط العاصمة طهران، في وقت وجه فيه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان عدة مناطق في طهران وقزوين لإخلاء مواقع قال إنها بنى تحتية عسكرية سيتم استهدافها.

خسائر عسكرية وتداعيات إقليمية

وأعلن الجيش الأمريكي مقتل أربعة من طاقم طائرة للتزود بالوقود تحطمت في غرب العراق، وهي منطقة تضم قواعد لفصائل عراقية مدعومة من إيران.

وفي تطور آخر، أعلنت قوة الدفاع البحرينية أنها اعترضت ودمرت 115 صاروخًا و191 طائرة مسيّرة منذ بدء الضربات الإيرانية في المنطقة.

كما أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية إعادة جثامين 84 بحارًا إيرانيًا لقوا حتفهم بعد تعرض فرقاطة إيرانية لهجوم من غواصة أمريكية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس الجاري، في حين لا يزال 32 بحارًا ممن تم إنقاذهم موجودين في البلاد.

المستشار الألماني إيران أوروبا الحرب على إيران هرمز

ارشيفية

إخماد حريق داخل ورشة في كرداسة دون خسائر بشرية

صورة أرشيفية

مرور الغربية: 156مخالفة لردع قائدي السيارات وغرامات فورية

المضبوطات

ضبط 5 طن منظفات مغشوشة داخل مخزن بالقليوبية

بالصور

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

المزيد