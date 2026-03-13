نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه
بعد تقييد مسن.. التضامن تقرر إغلاق دار رعاية بمصر الجديدة وإحالة القائمين عليها للنيابة
معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد
مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم
وزيرا الداخلية والدفاع وقادة القوات المسلحة يشهدون حفل إفطار الشرطة | فيديو
إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجيبوتي تطورات الأوضاع بالقرن الأفريقي
تصريح إماراتي مفاجئ.. ترامب سينهي الحرب مع إيران "في الوقت المناسب"
طرح سؤال اليوم الـ23 من مسابقة نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد
وزير الحرب الأمريكي: نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ

محمود نوفل

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن إيران استخدمت مضيق هرمز ورقة ضغط، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا تستهدف المدنيين وستستمر واشنطن في التحقيقات بما حدث في مدرسة ميناب.

وقال وزير الحرب الأمريكي في تصريحات له: لدينا خيارات لضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك الأسلحة النووية.

وشدد وزير الحرب الأمريكي قائلا : سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما بغض النظر عما يقوله الناس.

فيما صرح  رئيس الأركان الأمريكي قائلا : إيران لا تزال لديها قدرة على تهديد الملاحة التجارية وقمنا بإعطاء أولوية لمهاجمة القواعد البحرية الإيرانية وسفنها الحربية.

وزاد : نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكي: شهدنا انخفاضا في عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والمسيرات الهجومية الانتحارية.

وختم رئيس الأركان الأمريكي تصريحاته: اليوم سيشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية في جميع أنحاء منطقة العمليات.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

إخماد حريق داخل ورشة في كرداسة دون خسائر بشرية

مرور الغربية: 156مخالفة لردع قائدي السيارات وغرامات فورية

ضبط 5 طن منظفات مغشوشة داخل مخزن بالقليوبية

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد