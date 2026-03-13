وزير الحرب الأمريكي: نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن إيران استخدمت مضيق هرمز ورقة ضغط، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا تستهدف المدنيين وستستمر واشنطن في التحقيقات بما حدث في مدرسة ميناب.

وقال وزير الحرب الأمريكي في تصريحات له: لدينا خيارات لضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك الأسلحة النووية.

وشدد وزير الحرب الأمريكي قائلا : سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما بغض النظر عما يقوله الناس.

فيما صرح رئيس الأركان الأمريكي قائلا : إيران لا تزال لديها قدرة على تهديد الملاحة التجارية وقمنا بإعطاء أولوية لمهاجمة القواعد البحرية الإيرانية وسفنها الحربية.

وزاد : نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكي: شهدنا انخفاضا في عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والمسيرات الهجومية الانتحارية.

وختم رئيس الأركان الأمريكي تصريحاته: اليوم سيشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية في جميع أنحاء منطقة العمليات.