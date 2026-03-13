موسكو ترسم ملامح المرحلة المقبلة في أزمة إيران وسط توقعات بتصعيد إقليمي

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن روسيا تتابع تطورات الصراع الدائر في إيران عن كثب، مشيرًا إلى أن مسؤولين روس تحدثوا عن مؤشرات واضحة على أن منطقة الشرق الأوسط قد تتجه نحو مزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح «مشيك» أن مسؤولًا روسيًا أكد أن موسكو ستواصل دعم إيران، لكن في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، لافتًا إلى أن الجانب الروسي يرى أن الولايات المتحدة استخدمت مسار المفاوضات خلال الفترة الماضية لإتاحة الوقت لاستكمال التحشدات والتدريبات العسكرية بالقرب من إيران.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضمن طلبًا من ترامب بأن تنقل موسكو مقترحًا إلى طهران لوقف الحرب، إلا أن المؤشرات حتى الآن تفيد بأن إيران لا ترغب في وقف إطلاق النار وفق الشروط الأمريكية المطروحة حاليًا.

وأضاف «مشيك» أن بعض الخبراء في روسيا يرون أن إيران تلقت ضربات قوية خلال المرحلة الأخيرة، لكنهم يعتقدون في الوقت نفسه أن قدرتها على التأثير في مضيق هرمز قد تمنحها أوراق ضغط مهمة في أي مفاوضات مقبلة، مؤكدا أن موسكو تواصل اتصالاتها مع طهران وعدد من دول المنطقة لمحاولة خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، رغم أن التوقعات الحالية لا تشير إلى احتمال حدوث وقف لإطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة.