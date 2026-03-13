قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة 2 مطب عشوائي وسور مخالف بترعة الكلابية في حي شرق الأقصر

شمس يونس

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رصد قيام بعض المخالفين بعمل (٢) مطب خرساني غير قانوني بشارع ملاك عدلي وشارع ٢٥ بمنطقة السواقي بحي شرق.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن المطبات العشوائية، كانت مبنية بالمونة الأسمنتية، وشكلت خطورة على الأهالي، كما أنها تشوه المظهر الجمالى والحضاري فضلاً عن مخالفتها لشروط السلامة المرورية والمواصفات القياسية للمطبات، وأنه علي الفور، تم تكليف محمد سعيد حداد رئيس حي شرق بإزالة المطبات بالإشتراك مع إدارة الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك لمخالفتهم شروط السلامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 


على صعيد آخر، قام مجلس مدينة الأقصر، بإزالة سور مخالف على ارض أملاك رى بمساحة حوالى ١٢٠ م بالإشتراك مع إدارة الموارد المائية والري على ترعة الكلابية بمنطقة شرق، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك بمشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر .

الأقصر اخبار الأقصر مدينة الأقصر

