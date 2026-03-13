قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط
تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم
لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان
وزير البترول: الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
محافظات

تكثيف حملات مكافحة الحشرات الطائرة بالأقصر للحفاظ على الصحة العامة

مديرية الصحة بالأقصر تواصل تكثيف حملات مكافحة الحشرات الطائرة بعدد من مناطق المحافظة للحفاظ على الصحة العامة
مديرية الصحة بالأقصر تواصل تكثيف حملات مكافحة الحشرات الطائرة بعدد من مناطق المحافظة للحفاظ على الصحة العامة
شمس يونس

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنفيذ حملات مكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الضباب، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الهاموش والحشرات الناقلة للأمراض، وذلك تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالأقصر أحمد أبو العطا.

وفي هذا السياق، دفعت المديرية بالناقلات والفرق المختصة لتنفيذ أعمال المكافحة في عدد من القرى والمناطق المختلفة بالمحافظة، وفق خطة عمل تستهدف التغطية الشاملة للمناطق السكنية.

فقد نفذت الفرق التابعة للمديرية أعمال المكافحة بمنطقة الحبيل، وشملت الجواهرة والسواقي ونجع الخطباء، إلى جانب قرية العشي بمناطق نجع الحمامصة بدران والصعايدة.

كما واصلت الفرق أعمالها  بعدد من المناطق الأخرى ، من بينها الزينيه والمدامود والترعة المالية ومنطقة الفرقة 15 ومحور سمير فرج.

كما انتقلت أعمال المكافحة إلى مركز القرنة، حيث شملت شارع القرية الرئيسي وكمين القرنة وشارع ممنون حتى ساحة الشيخ الطيب، بالإضافة إلى منطقة السيول بالزينية.

وتستمر الحملات  داخل عدد من المناطق بمدينة الأقصر، من بينها طريق الهيلتون وكورنيش النيل والعوامية والكرنك ونجع الطويل ونجع الطينة، إلى جانب مناطق العشي والمدامود والزينية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر استمرار تنفيذ حملات مكافحة الحشرات والبعوض بشكل دوري بكافة مراكز ومدن المحافظة، في إطار الحرص على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحد من مسببات الأمراض.

