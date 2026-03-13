تكثيف حملات مكافحة الحشرات الطائرة بالأقصر للحفاظ على الصحة العامة

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنفيذ حملات مكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الضباب، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الهاموش والحشرات الناقلة للأمراض، وذلك تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالأقصر أحمد أبو العطا.

وفي هذا السياق، دفعت المديرية بالناقلات والفرق المختصة لتنفيذ أعمال المكافحة في عدد من القرى والمناطق المختلفة بالمحافظة، وفق خطة عمل تستهدف التغطية الشاملة للمناطق السكنية.

فقد نفذت الفرق التابعة للمديرية أعمال المكافحة بمنطقة الحبيل، وشملت الجواهرة والسواقي ونجع الخطباء، إلى جانب قرية العشي بمناطق نجع الحمامصة بدران والصعايدة.

كما واصلت الفرق أعمالها بعدد من المناطق الأخرى ، من بينها الزينيه والمدامود والترعة المالية ومنطقة الفرقة 15 ومحور سمير فرج.

كما انتقلت أعمال المكافحة إلى مركز القرنة، حيث شملت شارع القرية الرئيسي وكمين القرنة وشارع ممنون حتى ساحة الشيخ الطيب، بالإضافة إلى منطقة السيول بالزينية.

وتستمر الحملات داخل عدد من المناطق بمدينة الأقصر، من بينها طريق الهيلتون وكورنيش النيل والعوامية والكرنك ونجع الطويل ونجع الطينة، إلى جانب مناطق العشي والمدامود والزينية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر استمرار تنفيذ حملات مكافحة الحشرات والبعوض بشكل دوري بكافة مراكز ومدن المحافظة، في إطار الحرص على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحد من مسببات الأمراض.