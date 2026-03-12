قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زراعة الأقصر تعلن حصاد شهر فبراير

شمس يونس

 أعلن المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، عن حصاد المديرية لشهر فبراير الماضي، حيث تم انطلاق العمل في مشروع مسقى "الريقية" بمركز إسنا بطول 2 كم لتحسين منظومة الري، والانتهاء من تطهير مسقى "أبو سالم" بمركز إسنا بطول 500 متر.

كما تم استقبال وفد من الإدارة المركزية لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد المجيد مدير الإدارة العامة لمكافحة القوارض  للقيام بجولة ميدانية شملت زمام كل من البياضية والبغدادي والكرنك الأصلية والكرنك الجديدة حيث تم الوقوف على سير العمل الميداني في مكافحة القوارض والاستماع إلى تقارير الفنيين عن الإجراءات والمجهودات المبذولة لحماية الأراضي الزراعية والمحاصيل.

وتحت إشراف إدارة مكافحة الآفات الزراعية تم المرور على عدد من الزراعات الشتوية والبساتين لمتابعة حالة المحاصيل كما تمت زيارة ميدانية إلى مصنع سكر أرمنت لمناقشة التحديات في توريد القصب وضمان انتظامها مع وضع حلول مناسبة لتذليل العقبات أمام المزارعين، كما تم المرور على زراعات الموز بناحية القرنة بحوض سيالة نهر النيل ضمن خطة المتابعة الدورية.

كما نفذت إدارة المكافحة الزراعية جولة موسعة في نطاق الدير لمتابعة البرنامج العلاجي لمكافحة النمل الأبيض ضمن الإجراءات الفنية المعتمدة،
كما تم تفقد المشاتل الجارية لزراعة عقل القصب استعدادًا للموسم الربيعي 2026 مع التأكيد على جودة الشتلات وتلبية احتياجات المزارعين.
كما تم المرور على الجمعيات الزراعية للوقوف على انتظام صرف الأسمدة الكيماوية ومطابقتها مع السجلات الإلكترونية (كارت الفلاح) مع إشادة المزارعين بتوافر الخدمات.

وفي إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، أنهت الأجهزة التنفيذية المرحلة الثانية من الموجة (28) لإزالة التعديات. حيث أسفرت الجهود عن رصد 94 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و16 قيراطاً و7 أسهم، كما تنفيذ الإزالة لعدد 57 حالة بشكل فوري، وتمٍ اتخاذ الإجراءات حيال الحالات المتبقية، مع إتمام إدخال كافة حالات التعدي (94 حالة) على منظومة "كارت الفلاح" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهد شهر فبراير خطوات متسارعة نحو الرقمنة، ومن أبرزها عقد اجتماعات تنسيقية مع البنك الزراعي المصري لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجمعيات الزراعية اعتباراً من 1 أبريل 2026، كما تم متابعة انتظام صرف الأسمدة الكيماوية وربطها بالسجلات الإلكترونية، كما تم الانتهاء من تصحيح مساحات بلغت 8,788 فدان لعدد 2509 حائزين، شملت حالات ورثة، بيع وشراء، وتكرار غير مبرر.

وفي مجال الأنشطة الإرشادية والتدريبية نفذت المديرية سلسلة من الفعاليات لرفع وعي المزارعين والشباب، منها عقد ندوات إرشادية لمحصولي القمح والفول البلدي، ومدارس حقلية بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بالقمح وتنظيم تدريب عملي بمكتبة مصر العامة حول "زراعة أسطح المنازل" لدعم المشروعات الصغيرة ودورة متخصصة حول أمراض محصول قصب السكر وطرق مكافحتها.

وفي مجال المتابعة الميدانية والشكاوى حققت المديرية إنجازاً بنسبة 100% في التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2025، بما في ذلك الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة. كما كثفت لجان المرور أعمالها، مما أسفر عن صدور 42 قرار جزاء وتحويل 9 حالات للنيابة الإدارية لضمان انضباط العمل بالجمعيات الزراعية.

