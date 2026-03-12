مواعيد مباريات الزمالك في المرحلة النهائية لبطولة الدوري

أقيمت اليوم قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى : المصري × الزمالك يوم 3 أبريل .. ستاد برج العرب

الجولة الثانية : باي

الجولة الثالثة: الزمالك × بيراميدز .. يوم 23 أبريل .. ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: الزمالك × إنبي .. يوم 27 أبريل ستاد القاهرة

الجولة الخامسة: الزمالك × الأهلي يوم 1 مايو .. ستاد القاهرة

الجولة السادسة: سموحة × الزمالك يوم 5 مايو ..ستاد برج العرب

الجولة السابعة : الزمالك × سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو..ستاد القاهرة الدولي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى برصيد 43 نقطة.

ومثل الزمالك في القرعة كل من، عبد الرحمن إسماعيل نائب المدير الرياضي لنادي الزمالك ومدير التعاقدات، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين.