الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل

أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، أن مصر تمتلك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي من خلال مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية.

وقال عمرو عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مشروعات أراضي الريف المصري وفرت حتى الآن نحو ربع مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتحقيق نتائج أكبر على أرض الواقع وزيادة الإنتاج.

وتابع أن أبناء الصعيد وبحري يعملون ليلًا ونهارًا في هذه المشروعات، مؤكدًا أن تماسك المصريين واجتهادهم يسهمان في تحقيق المزيد من النجاحات ودعم جهود التنمية.