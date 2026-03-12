قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أبو العينين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية في ظل التحولات الدولية.. فيديو

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
حسن رضوان

أكد محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الدولة المصرية تتحرك برؤية استباقية لمواجهة تداعيات الاضطرابات الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل متكامل بين مختلف الوزارات لوضع برامج وخطط للتعامل مع أي تأثيرات محتملة للأزمات العالمية.

وأوضح أبو العينين، خلال منتدى حزب الجبهة الوطنية لمناقشة تداعيات الحروب الخارجية، أن الوزراء المعنيين عرضوا خلال المنتدى إجراءات وخططًا واضحة للتعامل مع المرحلة الراهنة، حيث تحدث وزراء البترول والتموين والنقل والمالية والكهرباء حول آليات إدارة الأزمة، لافتًا إلى أن وزير المالية قدم بشائر إيجابية تتعلق ببعض الإعفاءات والإجراءات الداعمة للاقتصاد.

وأشار إلى أن ما يشهده العالم حاليًا لا يمكن اعتباره مجرد أزمة بين دولتين، بل هو اضطراب استراتيجي عميق يعيد تشكيل موازين القوى والسياسات الاقتصادية عالميًا، وهو ما يتطلب إعادة قراءة الحسابات والسياسات بشكل شامل.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي آثار الأزمة، بل يتجاوز ذلك إلى استثمارها وتحويلها من محنة إلى منحة، عبر استكشاف فرص جديدة للنمو وجذب الاستثمارات.

وشدد أبو العينين على أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للاستفادة من التحولات العالمية، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي فريد وسياسات منفتحة لجذب الاستثمارات، إلى جانب حالة الاستقرار والأمن التي تعزز ثقة المستثمرين.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوجه إلى أسواق استثمارية جديدة، خاصة في شرق آسيا وأوروبا، مع طرح سياسات تحفيزية واستثمارية مبتكرة لجذب رؤوس الأموال العالمية، خصوصًا في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد أن مصر قادرة على تقديم نفسها كمركز عالمي للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن تطوير المناطق الصناعية واستغلال الأراضي المتاحة، خاصة في الساحل الشمالي، يمكن أن يسهم في إنشاء مدن صناعية جديدة يقودها القطاع الخاص.

وأكد أبو العينين أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر يجب أن يُترجم إلى سياسات اقتصادية جاذبة للاستثمار، وخطط واضحة تقدم للمستثمرين فرصًا حقيقية للنمو والشراكة داخل السوق المصرية.

مجلس النواب الجبهة الوطنية الدولة المصرية

