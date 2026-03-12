صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر .. تصدر موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 اهتمام شريحة كبيرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يترقب الموظفون الإعلان الرسمي عن توقيت صرف الرواتب وإمكانية تبكيرها كما حدث في مرتبات شهر فبراير 2026، وذلك لمساعدة الموظفين على تلبية احتياجاتهم قبل حلول العيد.

وتزايدت معدلات البحث عبر محركات البحث المختلفة حول موعد صرف مرتبات مارس 2026 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى أماكن صرف الرواتب والحد الأدنى للأجور بعد الزيادات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا، في ظل حرص الموظفين على معرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بالرواتب خلال الشهر الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 رسميا

أعلنت وزارة المالية في وقت سابق تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 رسميًا، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تقرر أن يبدأ صرف الرواتب يوم 18 مارس المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار التيسير على العاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر، خاصة أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن أول أيام العيد سيكون يوم 20 من الشهر ذاته، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تقديم موعد الصرف لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في وقت مناسب قبل العيد.

ويعد تبكير صرف المرتبات أحد الإجراءات التي تلجأ إليها الحكومة في المناسبات المهمة والأعياد، بهدف دعم الموظفين ماليًا ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الإنفاق خلال هذه الفترات.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

الفئات المستفيدة من تبكير صرف مرتبات مارس 2026

يشمل قرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026 جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية التابعة للدولة.

كما يتضمن القرار العاملين في قطاع التعليم، سواء المعلمين أو الإداريين، إضافة إلى الموظفين في مختلف الجهات الحكومية الأخرى التي تخضع لنظام صرف الرواتب من خلال وزارة المالية.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة مالية مرنة تهدف إلى تلبية احتياجات الموظفين في توقيتات مهمة خلال العام، خصوصًا قبل الأعياد والمناسبات التي تشهد زيادة في المصروفات الأسرية.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2026

حرصت الجهات المعنية على توفير عدة وسائل لصرف مرتبات شهر مارس 2026 لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وتجنب التكدس والزحام أمام منافذ الصرف المختلفة.

ويمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال الوسائل الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
  • فروع البريد المصري الموجودة في جميع المحافظات.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية المصرية.
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.
  • وتتيح هذه الوسائل مرونة كبيرة للموظفين في اختيار الطريقة المناسبة لصرف الرواتب بسهولة وفي الأوقات التي تناسبهم.
صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية زيادة جديدة بناءً على التوجيهات الرئاسية، إذ تم رفع الرواتب بزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.

وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الدخل للعاملين في القطاع الحكومي ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

وجاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة على النحو الآتي:

  • الدرجة الممتازة ارتفعت من 12200 إلى 13800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها ارتفعت من 10200 إلى 11800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها ارتفعت من 8700 إلى 10300 جنيه بزيادة 1600 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها ارتفعت من 8200 إلى 9800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.
  • الدرجة الثانية ارتفعت من 7200 إلى 8500 جنيه بزيادة 1300 جنيه.
  • الدرجة الثالثة التخصصية ارتفعت من 6700 إلى 8000 جنيه بزيادة 1300 جنيه.
  • الدرجة الرابعة ارتفعت من 6200 إلى 7300 جنيه بزيادة 1100 جنيه.
  • الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.
  • الدرجة السادسة الخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.
موعد صرف مرتبات مايو

أهمية تبكير صرف المرتبات قبل عيد الفطر

يمثل قرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026 خطوة مهمة لدعم الموظفين قبل عيد الفطر المبارك، حيث يساعد ذلك على توفير السيولة المالية اللازمة للأسر المصرية خلال فترة العيد التي تشهد عادة زيادة في النفقات.

كما يساهم تبكير الصرف في تقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي والبنوك خلال الأيام الأخيرة من الشهر، خاصة مع تزايد الإقبال على عمليات السحب قبل المناسبات الدينية.

ومن المتوقع أن يستفيد ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من هذا القرار، حيث يمكنهم صرف رواتبهم مبكرًا والاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك دون ضغوط مالية.

