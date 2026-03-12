قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص
الجيش الإيراني: استهدفنا مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات
لأول مرة .. الأزهر يقدم طالبا بالإعدادية لإمامة المصلين في التراويح
ميار الببلاوي ترفض وصف الفنانة التائبة : مكنتش زانية أو سارقة حد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الفيديو المتداول
الفيديو المتداول
رنا أشرف

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لمقطع فيديو يوثق واقعة دهس سيدة أثناء عبورها الطريق، في مشهد أثار حالة من الصدمة والحزن بين المتابعين، خاصة بعد انتشار المقطع بشكل كبير على مختلف المنصات وتداوله مصحوبًا بتعليقات غاضبة تطالب بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

وفي هذا السياق، كشف هاني البنا، أحد أقارب السيدة فوزية، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ أثناء خروجها من الكنيسة ومحاولتها عبور الطريق، عندما اصطدمت بها سيارة نقل بشكل مفاجئ.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حادث دهس السيدة فوزية.. قريبها: السائق نقلها للمستشفى ولم نحصل على أي تعويض وكل ما نطلبه هو حقه

قال هاني البنا، أحد أقارب السيدة فوزية المتوفية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الحادث وقع بشكل مفاجئ أثناء خروجها من الكنيسة ومحاولتها عبور الطريق، مشيرًا إلى أن سيارة نقل جاءت واصطدمت بها دون أن يتمكن السائق من تفاديها.

وأضاف البنا أن عجلات السيارة مرت على الجزء السفلي من جسد السيدة فوزية، موضحًا أن الصدمة كانت شديدة وتسببت في إصابات بالغة.

 وأشار إلى أن السائق، وهو شاب صغير في السن، نزل فور وقوع الحادث وقام بنقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها.

وأوضح أن الأطباء بالمستشفى أكدوا أن الجزء السفلي من جسدها تعرض لدهس شديد أدى إلى تهتك كامل، حيث مرت عليه عجلة السيارة وسوته بالأرض، ما اضطر الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار بالبتر نتيجة خطورة الحالة.

وتابع البنا أن السيدة فوزية تعرضت بعد ذلك لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بها، ما أدى إلى وفاتها، لافتًا إلى أنه تم تشييع جثمانها ودفنها بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد قريب السيدة فوزية أن الأسرة لم تتلق أي أموال أو تعويضات من أي جهة، مشددًا على أن مطلبهم الوحيد هو تحقيق العدالة والحصول على حق السيدة فوزية.

 كما أشار إلى أن الشاب الذي كان يقود السيارة سلم نفسه لقسم الشرطة عقب الواقعة.

دهس سيدة بالمرج القبض على سائق تريلا سيدة المرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

مسلسل أولاد الراعي

مسلسل أولاد الراعي الحلقة 23.. راغب يبحث عن والدته

اللون الأزرق

اللون الأزرق الحلقة 8.. أحمد رزق يحاول ترتيب عمله من جديد

بوستر مسلسل فرصة أخيرة

الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل فرصة أخيرة الأحد.. خاص

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد