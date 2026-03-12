العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لمقطع فيديو يوثق واقعة دهس سيدة أثناء عبورها الطريق، في مشهد أثار حالة من الصدمة والحزن بين المتابعين، خاصة بعد انتشار المقطع بشكل كبير على مختلف المنصات وتداوله مصحوبًا بتعليقات غاضبة تطالب بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

وفي هذا السياق، كشف هاني البنا، أحد أقارب السيدة فوزية، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ أثناء خروجها من الكنيسة ومحاولتها عبور الطريق، عندما اصطدمت بها سيارة نقل بشكل مفاجئ.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حادث دهس السيدة فوزية.. قريبها: السائق نقلها للمستشفى ولم نحصل على أي تعويض وكل ما نطلبه هو حقه

قال هاني البنا، أحد أقارب السيدة فوزية المتوفية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الحادث وقع بشكل مفاجئ أثناء خروجها من الكنيسة ومحاولتها عبور الطريق، مشيرًا إلى أن سيارة نقل جاءت واصطدمت بها دون أن يتمكن السائق من تفاديها.

وأضاف البنا أن عجلات السيارة مرت على الجزء السفلي من جسد السيدة فوزية، موضحًا أن الصدمة كانت شديدة وتسببت في إصابات بالغة.

وأشار إلى أن السائق، وهو شاب صغير في السن، نزل فور وقوع الحادث وقام بنقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها.

وأوضح أن الأطباء بالمستشفى أكدوا أن الجزء السفلي من جسدها تعرض لدهس شديد أدى إلى تهتك كامل، حيث مرت عليه عجلة السيارة وسوته بالأرض، ما اضطر الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار بالبتر نتيجة خطورة الحالة.

وتابع البنا أن السيدة فوزية تعرضت بعد ذلك لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بها، ما أدى إلى وفاتها، لافتًا إلى أنه تم تشييع جثمانها ودفنها بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد قريب السيدة فوزية أن الأسرة لم تتلق أي أموال أو تعويضات من أي جهة، مشددًا على أن مطلبهم الوحيد هو تحقيق العدالة والحصول على حق السيدة فوزية.

كما أشار إلى أن الشاب الذي كان يقود السيارة سلم نفسه لقسم الشرطة عقب الواقعة.