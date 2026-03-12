ماتت فى المستشفى.. القبض على سائق سيارة نقل دهـ.س سيدة بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، تضمن قيام صغير بقيادة سيارة نقل والاصطدام بإحدى السيدات وإصابتها بالقاهرة.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 مارس الجارى، تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بوجود مصادمة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال، تبين أنه حال سير سائق سيارة نقل، يحمل رخص قيادة وتسيير منتهية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المرج، صدم ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، حال عبورها الطريق محدثاً إصابتها، وبتاريخ 10 الجارى ورد إخطار من المستشفى بوفاتها.

تم التحفظ على السيارة، وضبط قائدها فى حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.





