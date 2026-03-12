قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
غموض حول وديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي: من المرجح الاستعانة بالبحرية الأمريكية بمرافقة السفن في مضيق هرمز

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
محمود نوفل

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن العملية العسكرية ضد إيران ستستغرق أسابيع وليس شهورا وأن  الخيار الوحيد في نهاية المطاف هو تدمير قدرة إيران على تهديد جيرانها ومضائقها.

وقال وزير الطاقة الأمريكي في تصريحات له : من المرجح جدا الاستعانة بالبحرية الأمريكية بمرافقة السفن في مضيق هرمز مع نهاية هذا الشهر.

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي: مضيق هرمز سيفتح من جديد ونحن هناك للقضاء على التهديدات الإيرانية.

وتابع الوزير الأمريكي: استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي سيساعد على تجاوز الاضطرابات لأسابيع.

 وختم تصريحاته: نريد مساعدة الأسواق الآسيوية التي تعد الأكثر تضررا . ولم نخفف العقوبات على روسيا والعالم يحتاج إلى النفط على المدى القصير.

وزير الطاقة الأمريكي العملية العسكرية ضد إيران إيران مضيق هرمز الأسواق الآسيوية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

