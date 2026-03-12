وزير الطاقة الأمريكي: من المرجح الاستعانة بالبحرية الأمريكية بمرافقة السفن في مضيق هرمز

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن العملية العسكرية ضد إيران ستستغرق أسابيع وليس شهورا وأن الخيار الوحيد في نهاية المطاف هو تدمير قدرة إيران على تهديد جيرانها ومضائقها.

وقال وزير الطاقة الأمريكي في تصريحات له : من المرجح جدا الاستعانة بالبحرية الأمريكية بمرافقة السفن في مضيق هرمز مع نهاية هذا الشهر.

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي: مضيق هرمز سيفتح من جديد ونحن هناك للقضاء على التهديدات الإيرانية.

وتابع الوزير الأمريكي: استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي سيساعد على تجاوز الاضطرابات لأسابيع.

وختم تصريحاته: نريد مساعدة الأسواق الآسيوية التي تعد الأكثر تضررا . ولم نخفف العقوبات على روسيا والعالم يحتاج إلى النفط على المدى القصير.