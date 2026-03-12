قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يترقب أصحاب المعاشات أى قرارات حول إمكانية تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل حلول عيد الفطر المبارك .

كما تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لموعد صرف معاشات شهر ابريل 2026 لـ 11.5 مواطن .

وينتظر أصحاب المعاشات والمستحقين، البالغ عددهم 11.5 مواطن، الاعلان عن موعد الصرف وعن أى قرارات حول تبكير عملية الصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك، حيث لم تصدر أى قرارات من الحكومة حتى الآن حول إمكانية تبكير الصرف قبل إجازة عيد الفطر .

وتصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات أول كل شهر من خلال منافذ الصرف التى وفرتها الهيئة للتيسير  على المواطنين وضمان وصول المعاشات لجميع المستحقين، حيث يمكن الصرف من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية.

قيمة المعاش ومواعيد الصرف

كما يمكن للمستفيدين من أصحاب المعاشات الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة المعاش ومواعيد الصرف من خلال الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر خطوات الدخول على الموقع الرسمي للهيئة، وإدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام، و الضغط على "عرض" لبيان تفاصيل وقيمة المعاش المستحق.

وقال مصدر مسؤول إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تستعد مبكرا لموعد صرف معاشات شهر ابريل 2026 وحتى الآن لم تصدر  قرارات حول تبكير عملية الصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك .

جدير بالذكر يستفيد من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن،  وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

أصحاب المعاشات إمكانية تبكير صرف معاشات شهر ابريل عيد الفطر المبارك

