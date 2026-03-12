ترامب يحذر من مخطط انتقامي إيراني محتمل وخلايا نائمة داخل الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن السلطات الأمريكية تحقق في تقارير تتحدث عن مخطط انتقامي محتمل من إيران، قد يشمل إطلاق طائرات مسيّرة من البحر لاستهداف ولاية كاليفورنيا.



وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، ردًا على سؤال حول نشرة أمنية تحذر من احتمال هجوم بطائرات مسيّرة. وقال: "يجري التحقيق في الأمر، وكل ما يمكننا فعله هو التعامل معه عند وقوعه".



وأضاف ترامب أن السلطات تراقب عن كثب وجود خلايا نائمة إيرانية محتملة داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا: "نحن نعرف مكان معظمهم، ولدينا أعيننا عليهم جميعًا"، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء دخلوا البلاد في إطار سياسات الهجرة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.



كما أكد الرئيس الأمريكي أن الحملة العسكرية ضد إيران ألحقت أضرارا كبيرة بقدراتها البحرية والجوية، مضيفًا: "لقد دمرنا كل قواربهم تقريبًا، وأعتقد أننا في وضع جيد للغاية"، كما شدد على أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مضيق هرمز في ظل استمرار التصعيد في المنطقة.