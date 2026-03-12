إيران تكشف حقيقة السماح لناقلات نفط ترفع العلم الهندي بعبور مضيق هرمز

نفت مصادر إيرانية صحة الأنباء المتداولة بأن السلطات في طهران ستسمح بعبور ناقلات نفط التي ترفع العلم الهندي عبر مضيق هرمز.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر هندية القول بأن إيران ستسمح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور عبر مضيق هرمز.

وفي تصريحات سابقة ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة؛ حققت إنجازا لم يتوقعه أحد؛ في إشارة للعملية العسكرية على إيران، قائلا " قضينا على جميع سفن التلغيم الإيرانية في ليلة واحدة، ويمكن الآن لناقلات النفط استخدام مضيق هرمز بأمان".

وأضاف ترامب - خلال تجمع حاشد أمام البيت الأبيض - أن ما يصل إلى 60 زورقا إيرانيا جرى استهدافها.. "لقد دُمر أسطولهم البحري بالكامل تقريباً".

وتابع: الإيرانيون فقدوا قواتهم البحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي بالكامل، ولم يعد لديهم رادارات، وفقدوا قادتهم.

وواصل: "ما زال بوسعنا فعل المزيد؛ هناك بعض الأهداف التي تركناها يمكننا تدميرها، لكن إذا فعلنا ذلك فلن يتمكن الإيرانيون من إعادة بناء بلادهم".

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي، نفى الرئيس الأمريكي أي قلق من احتمال وقوع هجمات إرهابية مدعومة من إيران داخل الولايات المتحدة.

وعن التعاون الإسباني، أكد ترامب أن الجانب الإسباني لم يتعاون مع واشنطن خلال العملية العسكرية، ملوحاً بإمكانية وقف المعاملات التجارية مع إسبانيا، وأضاف: "الشعب الإسباني رائع، أما القيادة فهي ليست جيدة".

وعن لبنان، أعرب ترامب عن جهود بلاده لمواجهة التصعيد في لبنان.. قائلا "نبذل جهوداً حثيثة لوقف الهجمات التي يتعرض لها لبنان. نحب لبنان وشعبه، وعلينا التخلص من حزب كان كارثة لسنوات طويلة".