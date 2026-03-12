قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكمة قائد في إقليم مضطرب.. أبو العينين: نقف داعمين للرئيس السيسي في مواجهة تداعيات الحروب
الدفاع المدني البحريني يواصل مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق
ترامب: دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
تقييم استخباراتي أمريكي: النظام في إيران لا يواجه خطر الانهيار قريباً
الغندور يعلق على ضربات جزاء مباراة إنبي والزمالك.. تفاصيل
منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس
السيطرة على حريق في مبنى سكني بإمارة دبي إثر سقوط مسيّرة
دعاء يوم 22 رمضان .. ردّده واغتنم نفحات العشر الأواخر
وزير التعليم العالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العابر للحدود
عيار 18 يستقر عند 6385 جنيها اليوم 12-3-2026
محمود البنا: إنبي استحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الزمالك في الدوري
سامي نصر الله: اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزير البترول يعكس حرص الدولة على زيادة الإنتاج وضبط أسعار الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فريق من البحوث الزراعية يتفقد زراعات القمح في توشكى وشرق العوينات والوادي الجديد

جولة ميدانية في زراعات القمح
جولة ميدانية في زراعات القمح
شيماء مجدي

تفقد فريق علمي متخصص من مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زراعات محصول القمح في مناطق توشكى وشرق العوينات ومحافظة الوادي الجديد، في خطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز متابعة المحاصيل الاستراتيجية وضمان نجاح المشروعات القومية الكبرى.

وجاءت الجولة الميدانية في إطار التعاون المثمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية الدقيقة لزراعات القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأشار الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن هذه الجولات العلمية تهدف إلى تقييم الحالة الزراعية للمحصول، والكشف المبكر عن أي مشكلات قد تؤثر على الإنتاجية، سواء كانت متعلقة بالري أو التسميد أو مكافحة الأمراض والآفات الزراعية، مع تقديم التوصيات الفنية المناسبة لضمان زيادة الغلة وتحسين جودة المحصول.

وأكد عبد العظيم أن المتابعة الميدانية تعكس التوجه الاستراتيجي للوزارة لتعزيز دور البحث العلمي في دعم الإنتاج الزراعي، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة في المشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وخلال الجولة، عقد الفريق العلمي عدة اجتماعات ميدانية مع المشرفين والمهندسين الزراعيين في المشروعات، لمراجعة خطط الري والتسميد ومكافحة الأمراض، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الفنية المعتمدة، لضمان الوصول بالمحاصيل إلى أعلى معدلات الإنتاجية والجودة.

وأشار الفريق إلى أن التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يسهم في دعم الجهود الزراعية على الأرض، وتوفير الخبرات الفنية والمعدات الحديثة التي ترفع كفاءة العمل وتضمن استمرارية الإنتاج على مدار العام.

تعزيز البحث العلمي

وأوضح مركز البحوث الزراعية أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية الدورية للمزارع والمشروعات القومية الكبرى، للتأكد من انتظام الأعمال الزراعية ومتابعة تطورات المحاصيل الاستراتيجية، مع تعزيز البحث العلمي والتطبيق العملي لأحدث أساليب الزراعة الحديثة.

البحوث الزراعية وزارة الزراعة المحاصيل الإٍستراتيجية المشروعات القومية القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد والجامعة تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

حادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في أسوان

الدكتور يحيى إبراهيم

ساهم في مواجهة كورونا.. محافظ أسوان ينعى الدكتور يحيى إبراهيم مدير مستشفى الصدر

بالصور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي

سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏

سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد