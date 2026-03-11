قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب ينفي زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز ويؤكد استمرار الضربات الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن إيران قامت بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي قد دمر تقريباً كل السفن الإيرانية المخصصة لزرع الألغام.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، أن القوات الأميركية تشن ضربات على إيران "بقوة كبيرة جداً"، وأن الولايات المتحدة قادرة على استهداف مواقع إضافية داخل البلاد إذا رغبت في ذلك، مشدداً على أن العمليات العسكرية ضد إيران "لم تنته بعد".

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تصريحاته لموقع «أكسيوس» الأميركي، حيث قال إن الحرب على إيران قد تقترب من نهايتها، مؤكداً أنه "لم يتبق عملياً الكثير من الأهداف لضربها".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب إيران زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز مضيق هرمز الحرب على إيران

