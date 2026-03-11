القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، ان إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قالت آنا يفستيغنيفا، نائبة المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، إن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي تقترحه روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بشكل غير تصادمي.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن الوثيقة تأخذ في الاعتبار بشكل فعال وواقعي البعد الإقليمي للأحداث الجارية.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، سيصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروعَي قرار. الأول، الذي أعدته البحرين، يدين هجمات إيران على الدول العربية ويطالب بوقفها دون أن يتطرق هذا المشروع إلى أعمال الولايات المتحدة أو إسرائيل، وحتى لا يدينها.