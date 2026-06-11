خلف قفزة الأسعار .. برلماني يكشف ما يحدث في سوق الطماطم والبامية | خاص

قال اسماعيل شرقاوي عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم والبامية والخضار ترتبط بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها التغيرات المناخية الحادة وارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة خلال المواسم الزراعية الأخيرة

واكد “شرقاوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ذلك أثر سلبًا على معدلات عقد الثمار والإنتاجية في العديد من محاصيل الخضر سريعة التأثر بالظروف المناخية. كما ساهمت موجات الحر المتتالية والتقلبات الجوية المفاجئة في زيادة نسب الفاقد وتراجع جودة بعض المحاصيل، فضلًا عن انتشار بعض الآفات والأمراض الزراعية التي أثرت على حجم الإنتاج في عدد من المناطق.

وأضاف أنه بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل التقاوي والأسمدة والمبيدات ومواد التعبئة والتغليف، إلى جانب زيادة تكاليف العمالة الزراعية والنقل والتخزين والتداول، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على التكلفة النهائية للمنتج. كما أدت الفجوات بين العروات الزراعية وتراجع المساحات المنزرعة لبعض المحاصيل نتيجة ارتفاع التكلفة ومحدودية العائد في مواسم سابقة إلى انخفاض المعروض في الأسواق.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ حول مدى كفاءة منظومة التنبؤ بالإنتاج الزراعي، وآليات التدخل المبكر لمواجهة النقص المتوقع في المعروض، ومدى الحاجة إلى التوسع في الزراعات التعاقدية وتحسين نظم التسويق والتخزين، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية كل من المزارع والمستهلك من التقلبات الحادة في الأسعار