نوع خضار رخيص يحمي من السرطان

تُعدّ الخضروات الورقية حجر الزاوية في أي نظام غذائي صحي، فهي غنية للغاية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والإنزيمات، وفي الوقت نفسه منخفضة السعرات الحرارية والدهون والصوديوم والسموم الأخرى.

ووفقا لما جاء في موقع فإن الخضروات الورقية بجميع أنواعها كالسبانخ واللفت والكرنب والجرجير وسلطة الجرجير المائي وغيرها - غنية بمضادات الأكسدة المعروفة بمكافحتها للسرطان، بما في ذلك فيتامين سي وبيتا كاروتين (أحد أنواع فيتامين أ ).

وتتوالى الفوائد؛ فباعتبارها مصادر طبيعية للجلوكوزينولات، فهي تحتوي أيضاً على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، وتُعطّل المواد المسرطنة، وتساعد على إعادة برمجة الخلايا السرطانية للموت، وتمنع تكوّن الأورام وانتشارها.

ومن المعروف أن هذه المواد الكيميائية الفعّالة تتحلل أثناء عملية المضغ والهضم إلى مركبات نشطة بيولوجياً تمنع نمو الخلايا السرطانية، والتي تُعرف باسم الإندولات والثيوسيانات والإيزوثيوسيانات.