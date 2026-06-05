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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع أسعار الطماطم والفلفل والليمون.. تعرف على أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الجمعة

الخضروات
الخضروات
رحمة سمير

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، وفق آخر تحديثات السوق، وسط تراجع أسعار عدد من الأصناف الرئيسية، مقابل ارتفاع محدود في أصناف أخرى.

ويُعد سوق العبور أحد أهم المؤشرات الرئيسية لحركة تداول الخضروات في مصر، حيث تعتمد عليه الأسواق المحلية وتجار التجزئة في تحديد الأسعار اليومية للمستهلكين.

الطماطم والبطاطس.. انخفاض ملحوظ للطماطم
سجلت أسعار الطماطم تراجعًا واضحًا لتتراوح بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره 14 جنيهًا مقارنة بالسعر السابق، فيما تراوحت أسعار البطاطس بين 9 و14 جنيهًا للكيلو.

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البصل بأنواعه.. ارتفاع محدود للأبيض
ارتفع سعر البصل الأبيض ليسجل ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو بزيادة جنيه واحد، بينما تراوح سعر البصل الأحمر بين 6 و7.5 جنيهات.

الكوسة والجزر.. زيادات طفيفة
ارتفعت أسعار الكوسة جنيهًا واحدًا لتتراوح بين 3 و8 جنيهات للكيلو، فيما سجل الجزر بدون عروش أسعارًا تراوحت بين 9 و13 جنيهًا.

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البامية والفاصوليا.. استمرار الأسعار المرتفعة
تراوحت أسعار الفاصوليا بين 25 و35 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت البامية ارتفاعًا ملحوظًا لتتراوح بين 20 و45 جنيهًا بزيادة 10 جنيهات عن الأسعار السابقة، فيما سجلت الملوخية من 8 إلى 12 جنيهًا.

تراجع أسعار الباذنجان بمختلف أنواعه
سجل الباذنجان البلدي من 3 إلى 7 جنيهات بانخفاض جنيه واحد، كما تراوح الباذنجان الرومي بين 3 و7 جنيهات، بينما انخفض الباذنجان الأبيض إلى ما بين 4 و8 جنيهات بتراجع 3 جنيهات.

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انخفاضات قوية في أسعار الفلفل
شهدت أسعار الفلفل تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل الفلفل الرومي من 6 إلى 12 جنيهًا بانخفاض 11 جنيهًا، والفلفل الحامي من 5 إلى 10 جنيهات، فيما تراوح الفلفل الألوان بين 10 و25 جنيهًا بتراجع وصل إلى 10 جنيهات.

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الخيار والثوم والليمون
ارتفع سعر الخيار البلدي والصوب جنيهًا واحدًا ليتراوح بين 4 و8 جنيهات، بينما سجل الثوم من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

وشهد الليمون البلدي انخفاضًا كبيرًا ليسجل ما بين 20 و50 جنيهًا بانخفاض 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر الليمون الأضاليا بين 10 و20 جنيهًا.


 

الخضروات سوق العبور السوق مصر الأسواق المحلية

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