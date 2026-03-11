قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
لا زيادة في أسعار الأدوية الوضع الحالي لا يستدعي .. رئيس هيئة الدواء يكشف التفاصيل
الكنيسة تودع الراهب القمص حنانيا الأورشليمي.. والبابا تواضروس ينعاه
علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. هل ظهرت بالأمس؟
الزراعة: تحصين 16691 كلب حر وتعقيم 1672 ضمن حملة مكافحة السعار
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قالت آنا يفستيغنيفا، نائبة المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، إن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي تقترحه روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بشكل غير تصادمي.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن الوثيقة تأخذ في الاعتبار بشكل فعال وواقعي البعد الإقليمي للأحداث الجارية.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، سيصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروعَي قرار. الأول، الذي أعدته البحرين، يدين هجمات إيران على الدول العربية ويطالب بوقفها دون أن يتطرق هذا المشروع إلى أعمال الولايات المتحدة أو إسرائيل، وحتى لا يدينها.

بينما يدعو مشروع القرار الثاني، الروسي، إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ويدين الهجمات على المدنيين. ولا يحدد المشروع الروسي دولا بعينها. ومن المتوقع إجراء التصويت على كلا المشروعين بعد الساعة العاشرة ليلا بتوقيت موسكو.

وقالت يفستيغنيفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نأمل ألا تكون الخيارات الدبلوماسية قد استنفدت بعد، وأن تُظهر الأطراف ذات العلاقة الإرادة السياسية اللازمة وتنبذ المزيد من العنف. هذه هي بالذات الأهداف التي دفعتنا إلى إعداد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد في الشرق الأوسط، والذي سينظر فيه مجلس الأمن اليوم. وثيقتنا، على عكس النص الذي يروج له زملاؤنا البحرينيون، غير تصادمية بطبيعتها، وتأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي للأحداث الجارية، بما في ذلك معاناة الشعب اللبناني".

الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار الشرق الأوسط الدبلوماسية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

عقد المجلس الرابع من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الأحد المقبل

الشيخ أحمد تركي

أحمد تركي: لا يحق شرعاً أو قانوناً نهر المفطرين في رمضان

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الرزق الحقيقي أن يوفقك الله لعمل صالح يرضاه

بالصور

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد