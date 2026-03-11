روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران

قالت آنا يفستيغنيفا، نائبة المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، إن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي تقترحه روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بشكل غير تصادمي.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن الوثيقة تأخذ في الاعتبار بشكل فعال وواقعي البعد الإقليمي للأحداث الجارية.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، سيصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروعَي قرار. الأول، الذي أعدته البحرين، يدين هجمات إيران على الدول العربية ويطالب بوقفها دون أن يتطرق هذا المشروع إلى أعمال الولايات المتحدة أو إسرائيل، وحتى لا يدينها.

بينما يدعو مشروع القرار الثاني، الروسي، إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ويدين الهجمات على المدنيين. ولا يحدد المشروع الروسي دولا بعينها. ومن المتوقع إجراء التصويت على كلا المشروعين بعد الساعة العاشرة ليلا بتوقيت موسكو.

وقالت يفستيغنيفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نأمل ألا تكون الخيارات الدبلوماسية قد استنفدت بعد، وأن تُظهر الأطراف ذات العلاقة الإرادة السياسية اللازمة وتنبذ المزيد من العنف. هذه هي بالذات الأهداف التي دفعتنا إلى إعداد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد في الشرق الأوسط، والذي سينظر فيه مجلس الأمن اليوم. وثيقتنا، على عكس النص الذي يروج له زملاؤنا البحرينيون، غير تصادمية بطبيعتها، وتأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي للأحداث الجارية، بما في ذلك معاناة الشعب اللبناني".