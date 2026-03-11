كهربا علي مقاعد البدلاء.. تشكيل إنبي ضد الزمالك في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي إنبي تحت قيادة حمزة الجمل المدير الفني عن تشكيل فريقه إنبي لمواجهة الزمالك في دوري نايل.

ويستضيف ملعب ذئاب الجبل مباراة الزمالك وإنبي في ختام الدور الاول ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل إنبي على النحو التالي:

عبدالرحمن سمير - أحمد كالوشا - هشام عادل - مهاب سامي - أحمد صبيحة - أحمد العجوز - زياد كمال - علي محمود - حامد عبدالله - محمد شريف - أقطاي عبدالله.



وجاء على مقاعد البدلاء كل من : رمضان مصطفى حارسا - محمود كهربا - عماد ميهوب - أحمد زكي - سيد سعيد - محمد شرقية - سليماني جاريا - محمد جولدي - صلاح زايد.

