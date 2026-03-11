لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية .
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
المقادير (2–3 أشخاص)
الدجاج
• 2 صدر دجاج كبير
• 1 ملعقة صغيرة ملح
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• 1 ملعقة صغيرة بابريكا
• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
• 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
• 1 ملعقة كبيرة زبدة
البطاطس المشوية
• 400 جم بطاطس صغيرة (Baby Potato)
• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
• ½ ملعقة صغيرة ملح
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ½ ملعقة صغيرة روزماري أو زعتر
صوص المشروم الكريمي
• 200 جم مشروم طازج شرائح
• 1 ملعقة كبيرة زبدة
• 2 فص ثوم مفروم
• 1 كوب كريمة طبخ
• ½ كوب مرقة دجاج
• ¼ كوب جبنة بارميزان مبشورة
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
• رشة ملح
• بقدونس مفروم للتقديم
الطريقة
1- البطاطس
1. تسلق البطاطس نصف سلقة لمدة 7 دقائق.
2. تصفى وتُخلط بزيت الزيتون والملح والفلفل والروزماري.
3. تدخل فرن 200°C لمدة 25 دقيقة حتى تتحمر.
2- الدجاج
1. يتبل صدر الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا والثوم البودر.
2. في طاسة ساخنة يوضع زيت الزيتون والزبدة.
3. يشوح الدجاج 4–5 دقائق لكل جانب حتى يأخذ لون ذهبي ويستوي.
4. يرفع ويترك جانبًا.
3- صوص المشروم
1. في نفس الطاسة يضاف الزبدة والمشروم ويشوح حتى يذهب ماؤه.
2. يضاف الثوم ويقلب 30 ثانية.
3. تضاف مرقة الدجاج ثم الكريمة.
4. تضاف البارميزان والفلفل الأسود ويترك الصوص حتى يثقل.
4 التقديم
- يقطع الدجاج شرائح.
- يوضع في الطبق ويصب فوقه صوص المشروم.
- تقدم البطاطس المشوية بجانبه ويزين بالبقدونس.