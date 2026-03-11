بعد أزمته الصحية.. كريم فؤاد يوجه رسالة مؤثرة للجمهور

وجه لاعب الأهلي كريم فؤاد رسالة مؤثرة إلى جمهوره بعد أزمته الصحية الأخيرة، معبرًا عن امتنانه للدعم الكبير الذي تلقاه خلال الأيام الماضية.

وكتب كريم فؤاد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: «الحمد لله على كل ابتلاء.. ما زادني إلا صبرًا وإيمانًا وقوة»، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم، مؤكدًا أن كل اختبار يمر به الإنسان هو دليل على قدرته على تجاوزه بإذن الله.

وأضاف لاعب الأهلي أن إيمانه بالله وثقته في وعده يمنحانه القوة للاستمرار في السعي وراء حلمه، مشيرًا إلى أن أكبر مكسب له هو حب الناس والدعوات التي تلقاها خلال الأيام الماضية.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر لكل من دعمه، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجمعهم جميعًا في الجنة

الحالة الصحية لـ كريم فؤاد

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه بعد التنسيق مع الخبير الألماني الذي سبق أن أجرى الجراحة لكريم فؤاد، تم الاستقرار على أن حالة اللاعب بعد إصابته الأخيرة على مستوى الركبة لا تستدعي التدخل الجراحي، على أن يخضع لبرنامج علاجي تحفظي يتضمن التقويات والعلاج الطبيعي، إلى جانب برنامج تأهيلي متكامل.

وأضاف جاب الله أن عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية ستكون خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وستة أسابيع، وفقًا لاستجابة اللاعب للبرنامج العلاجي والتأهيلي.