كريم فؤاد يبدأ العلاج التحفظي بعد التنسيق مع الخبير الألماني

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه بعد التنسيق مع الخبير الألماني الذي سبق أن أجرى الجراحة لكريم فؤاد، تم الاستقرار على أن حالة اللاعب بعد إصابته الأخيرة على مستوى الركبة لا تستدعي التدخل الجراحي، على أن يخضع لبرنامج علاجي تحفظي يتضمن التقويات والعلاج الطبيعي، إلى جانب برنامج تأهيلي متكامل.

وأضاف جاب الله أن عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية ستكون خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وستة أسابيع، وفقًا لاستجابة اللاعب للبرنامج العلاجي والتأهيلي.