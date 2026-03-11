أحمد ياسر يثير الجدل بتعليق ساخر على صفقة كامويش مع الأهلي

أثار اللاعب السابق أحمد ياسر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على صفقة انضمام اللاعب كامويش إلى الأهلي، منتقدًا دور وكلاء اللاعبين في بعض الصفقات.

وكتب أحمد ياسر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: «والله العظيم وكيل اللاعبين اللي جاب كامويش نادي بحجم الأهلي يتعمله تمثال، إنه قدر يقنع المسؤولين بإمكانياته المحدودة، وده يوضح قوة وكيل اللاعبين في الزمن اللي إحنا فيه».

وأضاف: «يعني لو أنت لاعب تعبان ومعاك وكيل جامد ممكن تروح أكبر نادي مفيش أي مشكلة»

ومن ناحية أخرى يعيش النادي الأهلي أجواءً متوترة قبل أيام قليلة من واحدة من أهم مبارياته في الموسم عندما يحل ضيفًا على الترجي التونسي مساء الأحد المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وفيما يلي يرصد لكم موقع صدي البلد أرقام توروب المدير الفني للنادي الأهلي قبل المواجهة الترجي التونسي في دوري الأبطال.

تولى توروب قيادة الأهلي في 37 مباراة منذ توليه المهمة في أكتوبر الماضي، ضمن جميع البطولات التي ينافس عليها الفريق الأحمر.

وودع الأهلي منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي مبكرًا تحت قيادة ييس توروب، بعدما خرج من دور الـ 32 من البطولة، بالإضافة إلى خروجه أيضًا من بطولة كأس الرابطة.