جامعة بني سويف تنفي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن وظائف خالية

نفت جامعة بني سويف ما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان الجامعة عن حاجتها لشغل عدد 107 وظيفة خالية، مؤكدة أن ما يتم نشره في هذا الشأن غير صحيح ولا يمت للجامعة بصلة.

وأكدت إدارة الجامعة أن جميع الإعلانات الخاصة بالوظائف يتم نشرها فقط عبر الموقع الرسمي للجامعة والصفحة الرسمية المعتمدة، مشددة على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب جامعة بني سويف بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من معلومات تخص الجامعة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الصحيحة.

كما تؤكد الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصفحات التي تقوم بنشر أخبار غير صحيحة أو مضللة باسم الجامعة.