يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

قال خبراء التغذية إن للفواكه المجففة فوائد كبيرة ودور مهم في علاج بعض الأمراض خاصة التين المجفف مثل هشاشة العظام وعلاج الإعياء والنقرس وارتفاع ضغط الدم، فالزبيب المجفف مثلا لديه القدرة على علاج مرض هشاشة العظام خاصة لدى المرأة في سن اليأس .

وللتين المجفف المجفف دور في علاج ارتفاع ضغط الدم، فهو يحتوي على البوتاسيوم أكثر من الموز ثلاث مرات، فللبوتاسيوم دور فعال في القضاء على ضغط الدم.

فقد أظهرت البحوث التي أجريت مؤخرا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن تناول التين المجفف يقي من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

من فوائد التين المجفف

1- التين مليِّن طبيعي:

يعدُّ التين المجفف مليناً طبيعياً يمنع الإمساك ويخفّف من مشاكل متلازمة القولون العصبي، حيث تحتوي كل 3 قطع من التين المجفف على 5 غرامات من الألياف الغذائيَّة، أي ما يعادل 20% من الكميَّة الموصى بها يومياً.

2-إنقاص الوزن:

تحتوي كل حبَّة من التين المجفف على 47 سعرة حراريَّة، لذلك يعتبر مثالياً لإنقاص الوزن، خاصة أنَّه غني بالألياف.

3- ضغط الدم:

يعتبر تناول التين المجفف وسيلة جيِّدة لعمل توازن بين الصوديوم والبوتاسيوم الذي يسبب إزعاجاً لمن يعانون ارتفاع ضغط الدم كون التين غنياً بالبوتاسيوم، وتحتوي كل حبَّة تين مجفف على 129ملغ من البوتاسيوم و2 ملغ من الصوديوم.

4- العظام:

إذا كنت ممن يتناولون التين المجفف مع أطعمة أخرى غنيَّة بالكالسيوم يمكنك الحفاظ على عظام قويَّة، تحتوي حبة التين الواحدة على 3% من الاحتياجات اليوميَّة من الكالسيوم للشخص البالغ.

5- القلب والشرايين:

التين المجفف غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تدمير الجذور الحرة، التي تهاجم بدورها الأوعية الدموية والشرايين، حيث يقلل ذلك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، خاصة أنَّ التين يساعد على خفض الدم.

6- مرضى السكري:

يعتبر خياراً جيداً لمرضى السكري، ويساعد تناول التين المجفف على رفع مستوى الهيموغلوبين، وهو أمر مهم لمرضى السكري، حيث إنَّ التين المجفف غني بالألياف، ويحتوي على سكر طبيعي، وتحتوي الحبَّة الواحدة على 2% من الاحتياجات اليوميَّة من الحديد للشخص البالغ.

7- الإنجاب:

يحتوي التين المجفف على مجموعة من المعادن المهمَّة لتحسين الصحة الإنجابيَّة والخصوبة، وهي: الزنك والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد.