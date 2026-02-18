ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

يعد تناول التين المجفف عند الإفطار فى رمضان، عادة لدي البعض دون معرفة الفوائد التي ستعود عليهم خصوصا أن التين يحتوي على مجموعة متميزة من الفيتامينات، ومنها فيتامين "ب" الذي يشارك في تفعيل آلية تصنيع كرات الدم الحمراء، ويساعد في استقلاب "البروتينات"، ويسهل امتصاص معدن "الماغنزيوم" و يساعد في تنظيم الضغط الشرياني، وخفض كوليسترول الدم، وفي الوقاية من سرطان القولون وعلاج الإمساك.

1-مد الجسم بالعديد من الفيتامينات :

مثل :فيتامين سي، فيتامين B1،فيتامين B2، فيتامين B6،الماغنسيوم، الكالسيوم، النحاس، المنجنيز،فيتامين ك، الفسفور و البوتاسيوم.

2ـ يعوض نقص الطاقة بعد الصيام :

يحتوي التين المجفف على سكريات طبيعية تمنح الجسم طاقة سريعة، مما يساعد في استعادة النشاط بعد ساعات الصيام الطويلة.

3ـ يساعد في الهضم ويمنع الإمساك :

والتين المجفف غني بالألياف الطبيعية التي تحسن الهضم وتمنع مشاكل الإمساك التب تحصل أحيانًا بسبب تغيّر النظام الغذائي في شهر رمضان.

4ـ يدعم صحة القلب :

-يحتوي التين المجفف على مضادات أكسدة وألياف تساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وبالتالي يحمي القلب من المشاكل الصحية.

- يحد التين المجفف من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، نظرًا لقدرته الكبيرة على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

5- يمثل التين المجفف أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الألياف الغذائية، التي تساهم بدورها في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

6- يقلل التين المجفف من خطر الإصابة بالسرطان، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تكافح الشوارد الحرة في الجسم.

7- يساعد التين المجفف على تقوية العظام وحمايتها من الكسور وتقليل خطر إصابتها بالهشاشة، خاصةً عند تناوله مع زيت الزيتون.

8- يساهم التين المجفف في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على المكافحة على البكتيريا والفيروسات.

9- يمكن الاعتماد على التين المجفف لعلاج الأنيميا والوقاية منها، لأنه يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسؤولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

10- يحسن التين المجفف من الوظائف الإدراكية للمخ.

