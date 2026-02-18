قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
البابا تواضروس: أيام الصوم الكبير ورمضان نعمة وبركة لكل المصريين
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

هاجر رزق

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بمحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، يوم الأربعاء ١٨ فبراير، وذلك خلال زيارته إلى نيويورك.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مصر وباكستان، مثمناً ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات. كما شدد على أهمية العمل على تنفيذ نتائج زيارته الأخيرة إلى إسلام أباد، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لتطوير التعاون الثنائي. وفيما يخص التعاون الاقتصادي، أكد الوزير عبد العاطى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع باكستان في مجالات التجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بما يعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لانعقاد جولة المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة انتظام انعقاد الأطر المؤسسية للحوار الثنائي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، إلى جانب منتدى الأعمال المصري–الباكستاني، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية وملموسة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

واستعرض عبد العاطي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، تمهيدًا لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

 وبحث الجانبان كذلك الاستعدادات لاجتماع مجلس السلام المرتقب، حيث شددا على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول اللقاء كذلك الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق أهمية التوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية بشأن الملف النووى الإيرانى تعالج شواغل جميع الأطراف على اساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية والتعاون الدولى نيويورك التعاون الثنائي باكستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

