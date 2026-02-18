الحكومة البرتغالية تدخل على خط أزمة فينيسيوس في دوري الأبطال

تواصلت تداعيات واقعة الإساءة العنصرية التي شهدتها مباراة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما دخلت الحكومة البرتغالية رسميًا على خط الأزمة.

وكان فينيسيوس جونيور قد اتهم لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة ذات طابع عنصري له، وذلك بعد دقائق من تسجيله هدف التقدم لفريقه. وأظهرت لقطات المباراة بريستياني وهو يخفي فمه بقميصه أثناء حديثه، ما أثار غضب الجناح البرازيلي ودفعه لإبلاغ حكم اللقاء، الأمر الذي تسبب في توقف المباراة لنحو عشر دقائق.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، قررت الجهات المختصة في البرتغال فتح ملف رسمي للنظر في الواقعة، حيث باشرت الهيئة المعنية بمنع ومكافحة العنف في الرياضة (APCVD) إجراءات تأديبية إدارية لتقصي الحقائق، وتقييم ما إذا كانت العبارات الصادرة تمثل إساءة عنصرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنها بدأت التحقيق عقب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تعرض لاعب ريال مدريد لإهانات عنصرية خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "دا لوز"، مؤكدة أنها ستعمل على جمع المعطيات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار.

بالتوازي مع التحرك البرتغالي، كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق فتح تحقيق رسمي في الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج جمع الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل الأوروبي بشأن مكافحة العنصرية داخل الملاعب، وسط مطالبات بتشديد العقوبات وتعزيز الإجراءات الرادعة.