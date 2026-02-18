قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
رياضة

الحكومة البرتغالية تدخل على خط أزمة فينيسيوس في دوري الأبطال

حمزة شعيب

تواصلت تداعيات واقعة الإساءة العنصرية التي شهدتها مباراة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما دخلت الحكومة البرتغالية رسميًا على خط الأزمة.

وكان فينيسيوس جونيور قد اتهم لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة ذات طابع عنصري له، وذلك بعد دقائق من تسجيله هدف التقدم لفريقه. وأظهرت لقطات المباراة بريستياني وهو يخفي فمه بقميصه أثناء حديثه، ما أثار غضب الجناح البرازيلي ودفعه لإبلاغ حكم اللقاء، الأمر الذي تسبب في توقف المباراة لنحو عشر دقائق.

 

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، قررت الجهات المختصة في البرتغال فتح ملف رسمي للنظر في الواقعة، حيث باشرت الهيئة المعنية بمنع ومكافحة العنف في الرياضة (APCVD) إجراءات تأديبية إدارية لتقصي الحقائق، وتقييم ما إذا كانت العبارات الصادرة تمثل إساءة عنصرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنها بدأت التحقيق عقب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تعرض لاعب ريال مدريد لإهانات عنصرية خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "دا لوز"، مؤكدة أنها ستعمل على جمع المعطيات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار.

بالتوازي مع التحرك البرتغالي، كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق فتح تحقيق رسمي في الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج جمع الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل الأوروبي بشأن مكافحة العنصرية داخل الملاعب، وسط مطالبات بتشديد العقوبات وتعزيز الإجراءات الرادعة.

فينيسيوس ريال مدريد بنفيكا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

