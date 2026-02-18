الغندور يعلق على ظهور نجوم الكرة المصرية في برنامج رامز جلال

علق الإعلامي خالد الغندور بشأن ظهور اللاعبين في برامج رامز جلال الذي يحمل عنوان «رامز ليفل الوحش» .



وكتب الغندور عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"ياسر إبراهيم و بنتايج و إمام عاشور و زيزو و تريزيجيه و مروان عطية شاركوا في برنامج رامز جلال و طبعا ما يعرفوش كانت مفاجأة ".

والجدير بالذكر أن برومو برنامج رامز ليفل الوحش ظهر عدد كبير من الضيوف فى مقدمتهم النجمة غادة عبدالرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسى، سماح أنور، حمو بيكا، رحمة محسن، يارا السكرى، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمى، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديرى، مروان عطية».

الزمالك وسيراميكا

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.