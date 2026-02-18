خالد الغندور يدعم معتمد جمال واستمراره بالزمالك

دعم الإعلامي خالد الغندور المدير الفني لفريق نادي الزمالك معتمد جمال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كل الدعم لمعتمد جمال واستمراره اكيد في الزمالك".



وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.