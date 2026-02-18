نتقابل آخر الموسم.. رسالة مثيرة من عمرو الدردير لجماهير الزمالك

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير حالة من الجدل بعد تصريحاته بشأن تتويج نادي الزمالك بلقبي الدوري المصري والكونفدرالية هذا الموسم.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "خدها مني، الزمالك بطل الدوري المصري وبطل الكونفدرالية، ونتقابل آخر الموسم".

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.