أهدر حق النادي.. نجم الزمالك السابق يهاجم مجلس الإدارة

هاجم وائل القباني، نجم الكرة المصرية السابق، مجلس إدارة الزمالك؛ بسبب موعد مواجهة سيراميكا في كأس مصر، والتي تلقى فيها الفريق الخسارة بهدفين دون رد.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية "موعد مباراة سيراميكا غير منطقي، الزمالك ظُلم في موعد هذه المواجهة، وكان على مجلس الزمالك الاعتراض على هذا الموعد، وأهدر حق النادي وكان عليه الإنسحاب من كأس مصر أفضل من خوض المباراة في هذا الجدول المضغوط"

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.