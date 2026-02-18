قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
رياضة

أهدر حق النادي.. نجم الزمالك السابق يهاجم مجلس الإدارة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

هاجم وائل القباني، نجم الكرة المصرية السابق، مجلس إدارة الزمالك؛ بسبب موعد مواجهة سيراميكا في كأس مصر، والتي تلقى فيها الفريق الخسارة بهدفين دون رد.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية "موعد مباراة سيراميكا غير منطقي، الزمالك ظُلم في موعد هذه المواجهة، وكان على مجلس الزمالك الاعتراض على هذا الموعد، وأهدر حق النادي وكان عليه الإنسحاب من كأس مصر أفضل من خوض المباراة في هذا الجدول المضغوط"

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.

وائل القباني نجم الكرة المصرية السابق الزمالك سيراميكا كأس مصر حرس الحدود

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

الزوجين

ملحقوش يفرحوا.. ماذا حدث لعروسين بعد 3 ايام من زواجهما؟

