قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعديلات طفيفة.. معتمد جمال يستعين بـ 4 نجوم في مباراة الزمالك وحرس الحدود

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
القسم الرياضي

يستعد نادي الزمالك لخوض عدد من المواجهات الحاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال شهر رمضان المبارك.

ويحاول نادي الزمالك مراعاة شعور جماهيره خلال الشهر المبارك ومصالحتهم من خلال تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمس أمام سيراميكا كليوباترا والخروج من بطولة كأس مصر.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء بعد غد الجمعة نظيره فريق حرس الحدود في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويجري معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تعديلات على تشكيل الفارس الأبيض في مباراة حرس الحدود بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعين مدرب الزمالك فى لقاء حرس الحدود بخدمات المغربي محمود بنتايج بعدما أظهر جاهزية فنية وبدنية فى مباراة سيراميكا كليوباترا أمس الثلاثاء فى كأس مصر.

كما استقر مدرب الزمالك على الدفع بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لقيادة هجوم القلعة البيضاء في مباراة حرس الحدود.

ومن المنتظر أن يشارك محمد إبراهيم اللاعب الشاب فى مباراة حرس الحدود والبدء به لقيادة الجبهة اليمني على أن يكون عمر جابر على دكة البدلاء ونزوله فى الشوط الثاني.

معتمد جمال يدرس الدفع بمحمد إسماعيل اللاعب الشاب إلي جوار محمد شحاتة لسد ثغرة وسط الملعب التي ظهرت بوضوح على مدار الشوط الأول فى مباراة سيراميكا كليوباترا بكأس مصر.

وودع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطولة كأس مصر بعدما خسر أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف فى مباراة ربع النهائي.

ويخوض الزمالك عدد من المباريات القوية في بطولة الدوري المصري بجانب مباراة ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية.

باريات الزمالك في شهر رمضان

الزمالك ضد حرس الحدود - الجمعة 20 فبراير الجاري -  الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد زد إف سي - الثلاثاء 24 فبراير الجاري - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد بيراميدز - 1 مارس - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 6 من مارس - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد إنبي - 11 مارس - الساعة 9:30 مساءً

كما يلعب الزمالك مباراة دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام أوتوهو الكونغولي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل.

الزمالك حرس الحدود الدوري عدى الدباغ محمود بنتايج محمد إبراهيم عمر جابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

إطلاق تحديث One UI 8.5

تحديث One UI 8.5.. ما الذي يمكن توقعه من التحديث الكبير القادم لسامسونج

بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

في أحدث ظهور.. شاهد بي إم دبليو M5 Touring موديل 2026

سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الجديدة

شيفروليه تراكس 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد