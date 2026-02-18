تعديلات طفيفة.. معتمد جمال يستعين بـ 4 نجوم في مباراة الزمالك وحرس الحدود

يستعد نادي الزمالك لخوض عدد من المواجهات الحاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال شهر رمضان المبارك.

ويحاول نادي الزمالك مراعاة شعور جماهيره خلال الشهر المبارك ومصالحتهم من خلال تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمس أمام سيراميكا كليوباترا والخروج من بطولة كأس مصر.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء بعد غد الجمعة نظيره فريق حرس الحدود في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويجري معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تعديلات على تشكيل الفارس الأبيض في مباراة حرس الحدود بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعين مدرب الزمالك فى لقاء حرس الحدود بخدمات المغربي محمود بنتايج بعدما أظهر جاهزية فنية وبدنية فى مباراة سيراميكا كليوباترا أمس الثلاثاء فى كأس مصر.

كما استقر مدرب الزمالك على الدفع بالمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لقيادة هجوم القلعة البيضاء في مباراة حرس الحدود.

ومن المنتظر أن يشارك محمد إبراهيم اللاعب الشاب فى مباراة حرس الحدود والبدء به لقيادة الجبهة اليمني على أن يكون عمر جابر على دكة البدلاء ونزوله فى الشوط الثاني.

معتمد جمال يدرس الدفع بمحمد إسماعيل اللاعب الشاب إلي جوار محمد شحاتة لسد ثغرة وسط الملعب التي ظهرت بوضوح على مدار الشوط الأول فى مباراة سيراميكا كليوباترا بكأس مصر.

وودع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطولة كأس مصر بعدما خسر أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف فى مباراة ربع النهائي.

ويخوض الزمالك عدد من المباريات القوية في بطولة الدوري المصري بجانب مباراة ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية.

باريات الزمالك في شهر رمضان

الزمالك ضد حرس الحدود - الجمعة 20 فبراير الجاري - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد زد إف سي - الثلاثاء 24 فبراير الجاري - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد بيراميدز - 1 مارس - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 6 من مارس - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد إنبي - 11 مارس - الساعة 9:30 مساءً

كما يلعب الزمالك مباراة دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام أوتوهو الكونغولي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل.