يامال يستعد لصيام رمضان للعام الثاني على التوالي

كشفت تقارير صحفية عن استعداد لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني لصيام شهر رمضان للعام الثاني على التوالي.

ووفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن الجهاز الطبي للنادي الكتالوني وضع برنامجًا غذائيًا خاصًا للنجم الصاعد، من أجل ضمان الحفاظ على لياقته البدنية وعدم تأثر مستواه الفني خلال فترة الصيام، خاصة في ظل ضغط المباريات الحاسم هذا الموسم.

وأشار إلى النظام الغذائي يتضمن تناول وجبات متوازنة بين الإفطار والسحور لضمان إمداده بالطاقة، تجنب الإفراط في الطعام، خاصة الوجبات الدسمة التي قد تؤثر على النوم والاستشفاء، الابتعاد عن الأطعمة التي تضر بالأداء الرياضي، التركيز على شرب كميات كافية من المياه لتعويض السوائل، باعتباره العنصر الأهم في الحفاظ على الجاهزية البدنية.

يذكر أن لامين يامال إسباني من أصول مغربية.