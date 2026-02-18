يديعوت أحرونوت: نتنياهو يؤجل الاجتماع الأمني.. وتوقعات بضرب إيران خلال أيام

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو قرر بشكل مفاجئ تأجيل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، في وقت تتحدث تقديرات على أن هجوما أمريكيا على إيران سيبدأ خلال أيام معدودة.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يميل نحو خيار شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد أهداف إيرانية، وذلك في ظل تعثر المفاوضات ورفض طهران للمطالب الأمريكية.





وقالت الصحيفة "تعتقد إسرائيل أن ترامب يميل إلى شن هجوم عسكري واسع النطاق على إيران، التي لا تقبل المطالب الأمريكية في المفاوضات".





وتابعت "في الوقت نفسه، تم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري السياسي-الأمني الذي كان من المتوقع أن يعقد غدا إلى يوم الأحد المقبل.. من دون إبلاغ الوزراء بسبب التأجيل".





وأشارت الصحيفة إلى أن "الانطباع السائد في إسرائيل هو أن المهل الزمنية تتقلص. فبعد أن كان الحديث بالأمس يدور حول أسبوعين، وقبل ذلك حول مهلة شهر تقريبا، تشير الدلائل الآن إلى أن موضوع الهجوم بات مسألة أيام معدودة".





من جهة أخرى، قالت إن هناك اعتبارات أخرى يمكن أن تؤجل بدء الهجوم، منها "انعقاد مجلس السلام الخميس في واشنطن، وعدم انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا قبل 22 فبراير، وبدء شهر رمضان اليوم. مع ذلك، يبقى غير واضح مدى أهمية هذه الاعتبارات بالنسبة لترامب نفسه".