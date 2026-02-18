الشرع يصدر مرسوما بالعفو العام وتخفيف عقوبة عن مرتكبي جرائم

أفادت الرئاسة السورية مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.





وبحسب الرئاسة، يقضي القانون رقم (39) للعام 2026 بمنح عفو عام عن الجـرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.





و من جهة أخرى، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن المؤسسات التابعة لهم ستحتفظ بمديريها وأعضائها خلال مرحلة الدمج، مؤكدا التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج قواتهم ضمن ألوية وزارة الدفاع السورية.





وأوضح أن عملية الدمج قد تستغرق بعض الوقت، لكنه أعرب عن ثقته في نجاحها واستكمالها وفق ما تم التوافق عليه.





وأضاف أن قوات قسد سحبت جميع عناصرها العسكرية إلى الثكنات حفاظاً على الاستقرار واستمراراً في تنفيذ الاتفاق، مشددا على ضرورة انسحاب القوات العسكرية من محيط عين العرب (كوباني)، على أن تحل محلها قوات أمنية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.