قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العاهل الأردني يؤكد لشتاينماير ضرورة وقف التصعيد بالضفة ودعم استدامة الهدنة في غزة

العاهل الأردني
العاهل الأردني
أ ش أ

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ضرورة التحرك الدولي لوقف التصعيد في الضفة الغربية، مجددا رفض الأردن القاطع للقرارات الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على الأراضي والتوسع الاستيطاني.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها العاهل الأردني، اليوم /الأربعاء/، مع فرانك فالتر شتاينماير، ركزت على سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب بحث أبرز التطورات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالمستجدات الإقليمية، أشار الملك عبد الله الثاني إلى أهمية الجهود الألمانية الرامية إلى استعادة الاستقرار، مؤكدا استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الأردن وألمانيا في هذا الإطار؛ بما يضمن احترام كرامة جميع شعوب المنطقة.

وحذر من خطورة استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وثمّن العاهل الأردني دعم ألمانيا لجهود استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وفيما يخص الشأن السوري، أكد ضرورة دعم جهود إعادة الإعمار، والحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها.

وجرت المباحثات بحضور الملكة رانيا العبد الله، والسيدة الأولى الألمانية إلكه بودنبندر، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حيث رحب الملك بالرئيس الألماني، معتبرا أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة.

وخلال لقاء موسع ضم مسئولين من الجانبين، أشار العاهل الأردني إلى متانة العلاقات السياسية بين البلدين، فضلا عن التعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية، والشراكة في مجالات التدريب المهني والتقني لتمكين الشباب.

كما أعرب عن حرص الأردن على توسيع التعاون مع ألمانيا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاقية الشراكة الشاملة والاستراتيجية.

واكد أهمية المشاركة الألمانية الفاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في أبريل المقبل، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الألماني حرصه على التشاور المستمر مع العاهل الأردني بشأن مختلف القضايا، خاصة تطورات الأوضاع في المنطقة، مشيدا بدور الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وبالجهود الإنسانية التي يبذلها في دعم اللاجئين رغم التحديات.

وأشار شتاينماير إلى أن زيارته للمملكة تركز كذلك على تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، إضافة إلى دعم قطاع الأعمال بين البلدين.

عاهل الأردن الضفة الغربية قرارات الإسرائيلية التوسع الاستيطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

ترشيحاتنا

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلاميَّة السابع عشر»

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

بالصور

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد