بالصور

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

رنا عصمت

يعد تنظيف الكبد من السموم والمواد الضارة من أهم العادات الصحية التى يجب أن يدرجها جميع الأشخاص في روتين حياتهم.

يعمل تنظيف الكبد على الحفاظ على صحة هذا العضو وحمايته من الأمراض الخطيرة وفى نفس الوقت يحسن كفاءته مما ينعكس بالإيجاب على مختلف أعضاء الجسم الأخرى وتقوم بعملها بشكل أفضل.

تنظيف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط ..
 

إليكم المكونات التي تحتاجونها في هذا العلاج المنظف للكبد:
 

المكونات:
- 250 غرام من الزبيب.
- نصف ليتر من الماء.


طريقة التحضير بسيطة وسريعة:


- نبدأ باختيار أفضل أنواع الزبيب ويفضل الاحمر.
- ننصحكم باختيار الزبيب الأقل لمعاناً لأنه الأفضل لتنظيف الكبد.
- يجب أن تغسلوا ال 250 غرام من الزبيب وتضعوها جانباً.
- ضعوا كمية الماء كاملة على نار خفيفة وأضيفوا الزبيب بعد 10 دقائق.
- بعد وضع الزبيب اطفئوا النار واتركوه ليبرد مدة 24 ساعة كاملة.
- عندما تستيقظون في صباح اليوم التالي، اشربوا كوباً من ماء الزبيب بعد التخلص من كل حبات الزبيب الموجودة.
- هذه الوصفة الطبيعية مدهشة في الحفاظ على صحة كبدكم وتقوية كل وظائفه في تنظيف الجسم بكامله وتخليصه من السموم.
- استخدام هذه الوصفة لمدة يومين فقط.

