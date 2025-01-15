تنظيف الكبد من السموم بالمشروبات والأطعمة الطبيعية في المنزل

الكبد يعمل كمرشح طبيعي لتنقية الجسم من السموم. ومع التعرض للتلوث الغذائي والبيئي، يمكن أن تتراكم السموم، مما يؤثر على صحة الكبد، تعرف على بعض الطرق الطبيعية لتنظيف الكبد وتعزيز وظائفه وفقا لموقع هيلثي...

أطعمة لتنظيف الكبد من السموم:

1. الثوم..

• يحتوي على الأليسين والسيلينيوم، وهما مركبان يساعدان على تطهير الكبد.

• تناول فص واحد يوميًا يعزز صحة الكبد.

2. الجريب فروت

• غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

• يُفضل تناوله يوميًا لتنقية الكبد.

3. الجزر و البنجر

• يحتويان على البيتا كاروتين والفلافونويدات، التي تحسن وظائف الكبد.

4. الشاي الأخضر

• غني بمضادات الأكسدة.

• كوب يوميًا يساعد على التخلص من السموم ويُهدئ الأعصاب.

5. الأوراق الخضراء

• مثل السبانخ والجرجير، تحفز إفراز الصفراء وتزيل الشوائب من الدم.

6. الافوكادو

• يحتوي على الجلوتاثيون، الذي يدعم إزالة السموم.

7. التفاح

• غني بالبكتين الذي يحسن وظائف الكبد.

8. زيت الزيتون

• يساعد في امتصاص السموم من الجسم. يُفضل استخدامه باعتدال.

9. البروكلي والقرنبيط

• غنيان بمادة الجلاكوسينولات التي تعزز إنتاج إنزيمات الكبد.

10. الليمون

• عصير الليمون الطازج صباحًا يساعد في تنظيف الكبد بفضل فيتامين C.

11. عين الجمل

• يحتوي على الأوميجا 3 والجلوتاثيون، مما يعزز إزالة السموم.

12. الكركم

• يطرد السموم من الكبد ويحميه من المواد المسرطنة.

مشروبات طبيعية لتنظيف الكبد..

1. الليمون والزنجبيل

• المكونات: ملعقة زنجبيل، ليمونة، فصان ثوم مفرومان.

• طريقة التحضير: اخلط المكونات مع كوب ماء دافئ واشربه يوميًا.

2. قشر الرمان والكزبرة

• المكونات: ¼ كوب قشر رمان مجفف، ½ ملعقة كزبرة مطحونة.

• التحضير: اغلي الماء وضع ملعقة من الخليط واشربه صباحًا ومساءً.

3. الزنجبيل والثوم مع زيت الزيتون

• المكونات: ملعقة زنجبيل، ليمونة، فصان ثوم، ملعقة زيت زيتون.

• التحضير: امزج المكونات وتناولها على الريق.

4. الماء والليمون

• كوب ماء دافئ مع عصير الليمون يزيل السموم ويحسن الهضم.

نصائح إضافية لتنظيف الكبد

1. شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

2. ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

3. تقليل الدهون المشبعة والوجبات السريعة.

4. استخدام المنظفات الطبيعية لتجنب استنشاق المواد الكيميائية.

5. تناول أطعمة غنية بالماغنسيوم مثل البطيخ، البروكلي، والكاكاو.