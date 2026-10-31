عمرها 3900 سنة.. السفارة المصرية في لندن تسترد قطعة أثرية تعود للدولة الوسطى

تسلمت سفارة مصر في لندن قطعة أثرية يقدر عمرها بنحو 3900 عام، عبارة عن «جدارية» تعود إلى «عصر الدولة الوسطى»؛ تمهيدا لإعادتها إلى أرض الوطن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لاسترداد الآثار المصرية من الخارج، والحفاظ على التراث الحضاري المصري.

استرداد قطعة أثرية في لندن

وأعرب السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، عن الشكر والتقدير على التعاون الذي أتاح استعادة القطعة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تقديرا لقيمة التراث الحضاري المصري وأهمية الحفاظ عليه وإعادته إلى موطنه الأصلي.

وأكد سويلم أن استرداد الآثار المصرية يمثل أولوية للدولة المصرية، باعتبارها جزءا أصيلا من تاريخ الشعب المصري وهويته، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي في حماية الممتلكات الثقافية ودعم جهود استعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.