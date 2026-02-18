إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل مشادة عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاصيل ازمة عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد في مباراه أمس أمام سيراميكا كيلوباترا.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏كان في كلاش بين حسام عبدالمجيد، كانت عبارة عن شدة ملعب، لكن حسام عبدالمجيد دهل غرفة الملابس بعد المباراة واعتذر لعبد الله السعيد.

ونشب خلاف بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد على أحد الكرات خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ليرد عليه عبد المجيد بطريقة غير لائقة، مما أدى إلى غضب عبد الله السعيد.

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.