الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل بداية رمضان بساعات.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
خالد يوسف

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية تحديثات جديدة مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026، حيث أعلنت بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، عن ضخ الحكومة كميات بأسعار مخفضة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار جهود تستهدف توفير بدائل مناسبة للمواطنين ودعم استقرار السوق.

حالة من الاستقرار قبل ساعات من بداية رمضان

تواصل أسعار اللحوم في مصر تسجيل حالة من الاستقرار، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، دون أي تغييرات تُذكر سواء داخل محال الجزارة أو في منافذ وزارة الزراعة والمنافذ الوطنية، في مؤشر يعكس توازنًا نسبيًا بين حجم المعروض واحتياجات المستهلكين.

ويأتي هذا الثبات السعري في وقت تمثل فيه اللحوم الحمراء سلعة استراتيجية ذات حساسية عالية تجاه تحركات التكلفة، سواء المرتبطة بالأعلاف أو النقل أو الاستيراد، ما يجعل استقرارها محل اهتمام واسع، خاصة قبل ساعات من المواسم التي يرتفع فيها الطلب.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 

جاءت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم للمستهلك، كالتالي:-

ـ كيلو لحم الضأن: 442 جنيهًا

ـ كيلو لحم البتلو: 447 جنيهًا

ـ كيلو اللحم الكندوز كبير: 390 جنيهًا

ـ كيلو اللحم البلدي الكندوز: 405 جنيهات

ـ كيلو اللحم الكندوز صغير: 410 جنيهات

ـ لحم البتلو بعظم: 427 جنيهًا

ـ لحم الضأن بعظم: 397 جنيهًا

أسعار اللحوم المفرومة ومنتجاتها

شهدت أصناف اللحوم المفرومة والجاهزة تفاوتًا في الأسعار داخل الأسواق

ـ سجل سعر المفروم الدسم 330 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كفتة حاتي 320 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كفتة أرز 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجق بلدي 320 جنيهًا.

ـ سجل سعر المفروم الأحمر 355 جنيهًا.

سجل سعر الحواوشي الجاهز 300 جنيه.

سجل سعر الطرب المحشي 390 جنيهًا.

سجل سعر البرجر 300 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

تواصل منافذ وزارة الزراعة طرح اللحوم بأسعار تنافسية مقارنة بسوق التجزئة، وجاءت الأسعار كالتالي:

ـ سجل سعر لحم الكندوز 350 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر السجق البلدي 225 جنيهًا.

سجل سعر اللحم المفروم 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر الكبدة البلدي 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر لحم الضأن 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ «لحوم وطنية»

ـ سجل سعر اللحم البقري 280 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر لحم وش الفخدة 300 جنيه للكيلو.

ـ سجل سعر لحم الموزة 295 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر لحم عرق الفلتو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر لحم البفتيك والاستيك 325 جنيهًا.

ـ فيما تراوحت أسعار الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

ساعات على بداية رمضان أسعار اللحوم أسعار اللحوم في الأسواق الشركة القابضة للصناعات الغذائية شهر رمضان 2026

