تعرف على أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم

سجلت الأسواق المصرية اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 22 يناير 2026 ، وسط وفرة المعروض وثبات أسعار العلف، ما حافظ على مستويات سعرية مقبولة قبل فترة الإقبال المرتفعة قبيل شهر رمضان.

أسعار اللحوم البلدية

اللحم الجملي: 250 – 280 جنيهًا للكيلو

موزة: 295 جنيهًا للكيلو

فخدة: 300 جنيهًا للكيلو

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيهًا للكيلو

بفتيك: 325 جنيهًا للكيلو

لحم البتلو: 340 – 380 جنيهًا للكيلو

اللحم البلدي: 350 – 400 جنيهًا للكيلو

لحم الضأن: 390 – 400 جنيهًا للكيلو

لحم الكندوز: 380 – 450 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة

لحم البقر المستورد: 260 – 300 جنيهًا للكيلو

لحم الضأن المستورد: 350 – 380 جنيهًا للكيلو

لحم العجل المستورد: 270 – 320 جنيهًا للكيلو

ويتوقع تجار اللحوم أن تشهد الأسعار ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة الإقبال على الشراء خلال شهر رمضان، خاصة على اللحوم عالية الجودة من الأصناف البلدية والمستوردة.