حزب الله يعلن تصديه لمحاولة تقدم جنود إسرائيليين في محيط معتقل الخيام

أكد حزب الله اللبناني أن عناصره نجحت في التصدي لمحاولة تقدم لجنود العدو الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام جنوبي لبنان.

وأشار الحزب اللبناني إلى أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مشروع الطيبة ، مضيفا " وحققنا إصابات ".

ومن جانبها ؛ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك بلاغات أولية عن سقوط صاروخ أو شظايا في وسط إسرائيل وسقوط شظايا صاروخية في رامات غان وبيتاح تيكفا شرق تل أبيب وسقوط رؤوس متفجرة في مواقع عدة وسط إسرائيل.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية: مبان وسيارة في وسط إسرائيل تعرضا لأضرار إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

كما سقطت شظايا صاروخية في 4 مواقع وسط إسرائيل

بجانب وقوع أضرار جسيمة في مبنى متعدد الطوابق في رامات غان شرق تل أبيب.

فيما نوهت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة 3 طائرات خاصة في مطار بن جوريون إثر سقوط شظايا صاروخية في الأيام الأخيرة.

وبدوره ؛ أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص في بتاح تيكفا شرق تل أبيب إثر الدفعة الصاروخية الأخيرة من إيران.